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«Дом Москвы» в Балахне отремонтируют за счет московского правительства

Правительство Москвы выделило Нижегородской области 300 млн руб. финансовой поддержки на ремонт культурно-досугового центра «Дом Москвы» в Балахне. Соответствующую бюджетную поправку рассмотрел комитет нижегородского заксобрания по бюджету. «Просто молодцы! Сначала построили нам этот центр, теперь его ремонтируют», — похвалил столичную власть председатель комитета Александр Шаронов.

Правительство Москвы выделило Нижегородской области 300 млн руб. финансовой поддержки на ремонт культурно-досугового центра «Дом Москвы» в Балахне. Соответствующую бюджетную поправку рассмотрел комитет нижегородского заксобрания по бюджету. «Просто молодцы! Сначала построили нам этот центр, теперь его ремонтируют», — похвалил столичную власть председатель комитета Александр Шаронов.

«Дом Москвы» был построен в Балахне в качестве центра дополнительного образования, мэр Москвы Юрий Лужков лично открывал это здание в 2008 году. На его строительство столица выделила 220 млн руб. Объект возвели в исторической части Балахны, на месте, где формировалось Нижегородское ополчение 1612 года, в период Смуты освободившее Москву от польских оккупантов.