«Дом Москвы» в Балахне отремонтируют за счет московского правительства

«Дом Москвы» был построен в Балахне в качестве центра дополнительного образования, мэр Москвы Юрий Лужков лично открывал это здание в 2008 году. На его строительство столица выделила 220 млн руб. Объект возвели в исторической части Балахны, на месте, где формировалось Нижегородское ополчение 1612 года, в период Смуты освободившее Москву от польских оккупантов.