В Ростовской области средняя цена кроссоверов составила 3,4 млн рублей

Наибольший рост спроса на новые кроссоверы и внедорожники показали бренды Belgee (56,6%), LADA (8%) и Jetour (2,4%). Среди отдельных моделей лидером по увеличению популярности стала LADA Niva Travel с показателем 26,4%. Эксперты отмечают продолжающийся рост интереса к технологичным китайским брендам EXEED, Geely, Changan, а также к моделям локальной сборки: Belgee, Solaris и LADA.