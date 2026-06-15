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США признали право Ирана взимать плату за проход через Ормуз

Иран и Оман получат право самостоятельно устанавливать правила судоходства в Ормузском проливе. Такое положение закреплено в соглашении, заключенном с Соединенными Штатами. Об этом в понедельник сообщает агентство Fars, ссылаясь на информированный источник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В финальной версии документа, по словам собеседника, указано, что «будущее управление услугами для осуществления судоходства в Ормузском проливе будет определяться Ираном и Оманом».

Источник подчеркивает: формулировка «услуги для судоходства» в тексте означает, что «США признают право Ирана на взимание платы».

Таким образом Иран меняет правила прохода судов через свои территориальные воды. Как сообщает представитель агентства, Тегеран планирует предоставлять бесплатный проход только на протяжении 60 дней. По истечении этого срока иранская сторона начнет извлекать финансовую выгоду для развития экономики страны. В перечень услуг, которые предложит Иран, источник включает обеспечение безопасности и страхование.

Ранее появилась информация о том, что США и Иран достигли соглашения, предполагающего прекращение боевых действий. Стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Центральный штаб вооруженных сил Ирана назвал согласование этого документа между Вашингтоном и Тегераном победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в войне, которая продолжалась более 100 дней.

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