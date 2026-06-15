США признали право Ирана взимать плату за проход через Ормуз

Ранее появилась информация о том, что США и Иран достигли соглашения, предполагающего прекращение боевых действий. Стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Центральный штаб вооруженных сил Ирана назвал согласование этого документа между Вашингтоном и Тегераном победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в войне, которая продолжалась более 100 дней.