Более 360 жителей Аксубаевского района Татарстана доставили на медосмотры

Услугой бесплатного трансфера до Аксубаевской центральной районной больницы с начала года воспользовались 367 жителей Аксубаевского района Татарстана старше 65 лет. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в совете района.
Перевозка пассажиров осуществляется специально оборудованным автотранспортом, который учитывает все потребности пожилых людей: в салоне предусмотрены поручни, устойчивые сиденья и условия для маломобильных граждан, что гарантирует не только комфорт, но и высокий уровень безопасности во время поездки.
Для получения услуги необходимо обратиться в ближайший фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) по месту жительства. Специалисты помогут согласовать дату и время визита к врачу, а также организуют доставку от дома до больницы и обратно.
Программа направлена на повышение доступности медицинской помощи для сельских жителей старшего поколения и увеличение продолжительности активной жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.