Структура Минкульта спроектирует реставрацию исторического комплекса в Курске

По данным Rusprofile, ФГУП «ЦНРПМ» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 3 млн руб. Предприятие является подведомственным учреждением Министерства культуры РФ. И. о. директора — Дмитрий Макаров. В 2025 году выручка предприятия не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 4,2 млрд руб., а чистая прибыль выросла втрое — с 424 тыс. до 1,4 млн руб.