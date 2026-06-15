«Татнефть» не стала объяснять ограничения по бензину в Воронеже

На АЗС «Татнефти», в том числе в таких регионах Черноземья, как Воронежская и Липецкая области, в конце прошлой недели установили ограничение по отпуску топлива в объеме 20 литров автобензина на один автомобиль. Для дизеля действует ограничение в 40 литров для физических лиц и 200 литров — для юрлиц. На заправках повесили уведомления, что «максимальная доза отпуска топлива ограничена по техническим причинам».