Врач Малиновская объяснила, для чего нужно выпивать стакан воды после чашки кофе

Врач также развеяла миф о том, что кофе вызывает обезвоживание. Напротив, этот напиток обладает лёгким мочегонным эффектом и не задерживает воду в организме. Поэтому любителям кофе не стоит беспокоиться о недостатке жидкости. Ольга Малиновская отметила, что умеренное потребление кофе не приводит к значительным потерям воды.