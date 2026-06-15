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Затонувшие в реке Дон суда не помешают маршруту «Таганрог — Мариуполь»

Власти Ростовской области считают, что около 20 затонувших в акватории Дона объектов не помешают восстановлению водного маршрута Таганрог — Мариуполь. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Власти Ростовской области считают, что около 20 затонувших в акватории Дона объектов не помешают восстановлению водного маршрута Таганрог — Мариуполь. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Среди затонувших объектов находится теплоход «Чичерин». В 2023 году областные власти направили предложения по подъему этих судов в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка» и «Экологическое благополучие». Временные рамки для выполнения работ пока не установлены.

В минтрансе региона подчеркнули, что данные объекты не создают угрозу безопасности мореплавания. «Указанные объекты не создают угрозу безопасности мореплавания, в том числе не являются препятствием в организации регулярных перевозок пассажиров водным транспортом», — отметили в ведомстве.