Бывший директор нижегородского ГУММиД Левдиков получил пять лет колонии

Бывший руководитель муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков получил суровый приговор по делу о коррупции и мошеннических действиях. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».