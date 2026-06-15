Бывший директор нижегородского ГУММиД Левдиков получил пять лет колонии

Бывший руководитель муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков получил суровый приговор по делу о коррупции и мошеннических действиях. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 20 миллионов рублей и пятилетний запрет на занятие ряда должностей.
Изначально сторона обвинения настаивала на более жёстком наказании — прокурор требовал для экс‑управленца восемь лет колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, Левдиков получил незаконное вознаграждение от подрядных организаций, занятых в дорожной сфере: в качестве взятки ему сделали ремонт квартиры, стоимость работ оценили в 11,5 миллиона рублей.
Кроме того, он завладел суммой в 2,5 миллиона рублей, сообщив, что передаст эти деньги сотруднику ГАУ НО «Управление госэкспертизы» — якобы для ускорения процедуры корректировки проекта дублёра проспекта Гагарина.
Ранее суд продлил арест гендиректору «Нижавтодорстроя» Петросяну до 13 августа.