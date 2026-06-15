Разработана система мониторинга ледовой обстановки с помощью ИИ

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Cпециалисты Севгидромета (Северного УГМС) и студенты Северного Арктического федерального университета в Архангельске разработали систему непрерывного мониторинга ледовой обстановки на Северной Двине, сообщает пресс-служба вуза. Система будет анализировать видео с помощью искусственного интеллекта, что поможет быстрее замечать ледовые заторы, отслеживать движение льдин и повысит безопасность судоходства.
«На крыше здания Северного УГМС установлены три видеокамеры, которые в непрерывном режиме передают изображение в программный комплекс на основе нейросети. Модель распознает пять типов объектов: ледостав, судовый канал, открытую воду, суда и дрейфующий лед. Результаты мониторинга отображаются в интерфейсе системы. Специалист видит изображения с камер, список обнаруженных объектов и графики изменений ледовой обстановки за выбранный период. Использование системы позволяет сократить время получения актуальной информации об акватории и обеспечить непрерывный контроль», — указано в сообщении.
В планах разработчиков — расширить функционал комплекса: научить его определять интенсивность ледохода, рассчитывать площадь ледовых образований и отслеживать движение отдельных льдин. Это позволит прогнозировать образование заторов и резкий подъем уровня воды.
Проект выполнен при финансовой поддержке Архангельской области, средства предоставлены в рамках научно-исследовательской работы по созданию программно-аппаратного комплекса для аналитической обработки данных и мониторинга ледовой обстановки с использованием современных средств визуализации.