Разработана система мониторинга ледовой обстановки с помощью ИИ

«На крыше здания Северного УГМС установлены три видеокамеры, которые в непрерывном режиме передают изображение в программный комплекс на основе нейросети. Модель распознает пять типов объектов: ледостав, судовый канал, открытую воду, суда и дрейфующий лед. Результаты мониторинга отображаются в интерфейсе системы. Специалист видит изображения с камер, список обнаруженных объектов и графики изменений ледовой обстановки за выбранный период. Использование системы позволяет сократить время получения актуальной информации об акватории и обеспечить непрерывный контроль», — указано в сообщении.