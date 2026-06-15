Еще более 35 тыс. домов Воронежской области обеспечат качественной водой

«Чистая вода придет в общей сложности почти в 35 тысяч домов, квартир и социальных учреждений. Это не просто цифры в отчете — это люди, которые станут жить лучше. Доступ к чистой воде — это критерий здоровья и качества жизни», — отметил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов.