Еще более 35 тыс. домов Воронежской области обеспечат качественной водой

Доступ к качественной воде станет доступен более 35 тыс. домов в Калачеевском и Хохольском районах Воронежской области, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Модернизация коммунальной инфраструктуры ведется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В Калачеевском районе продолжается реконструкция сооружений водозабора «Пришиб». Строительная готовность объекта превышает 15%. На площадке ведутся работы по устройству котлована под монтаж водоподготовительной станции. Параллельно на производственной базе собирают современную систему очистки воды. После завершения всех работ качественное водоснабжение получат более 30 тыс. местных жителей.
В селе Хохол обновляют водозаборные сооружения на улице Майской. Строительная готовность объекта превышает 30%. Специалисты продолжают работы по устройству фундамента под насосную станцию второго подъема. Объект обеспечит качественной водой 4,5 тыс. жителей Хохольского района.
«Чистая вода придет в общей сложности почти в 35 тысяч домов, квартир и социальных учреждений. Это не просто цифры в отчете — это люди, которые станут жить лучше. Доступ к чистой воде — это критерий здоровья и качества жизни», — отметил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.