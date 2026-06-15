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В Красноярске осудят троих за похищение мужчины и вымогательство доли

Материалы дела направлены в прокуратуру.

Следственный отдел по Ленинскому району Красноярска завершил расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

По версии следствия, пятеро сообщников организовали похищение 44-летнего мужчины, чтобы принудить его переоформить долю в квартире на сестру. Днём 6 августа 2025 года фигуранты подкараулили потерпевшего на улице, силой затолкали в машину, избили и потребовали подписать договор дарения. Затем его вывезли на ферму в деревне Терентьево Берёзовского района, принадлежащую одному из сообщников.

Ночью мужчине удалось сбежать, после чего он обратился за медицинской помощью и в полицию. Всех троих обвиняемых арестовали. Уголовные дела в отношении ещё двоих соучастников выделены в отдельное производство.

Материалы дела по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске осудили «менеджера», обманувшего пятерых на 10 млн рублей.