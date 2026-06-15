В Красноярске осудят троих за похищение мужчины и вымогательство доли

По версии следствия, пятеро сообщников организовали похищение 44-летнего мужчины, чтобы принудить его переоформить долю в квартире на сестру. Днём 6 августа 2025 года фигуранты подкараулили потерпевшего на улице, силой затолкали в машину, избили и потребовали подписать договор дарения. Затем его вывезли на ферму в деревне Терентьево Берёзовского района, принадлежащую одному из сообщников.