В Спасске-Рязанском Рязанской области отремонтируют стадион

Стадион в Спасске-Рязанском капитально отремонтируют в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.
В рамках проекта планируется полная очистка территории, демонтаж старого ограждения и изношенного покрытия, а также ремонт фасадов, кровли и административно-бытового корпуса. Кроме того, будут построены новые тротуары, площадки для сбора твердых бытовых отходов и установлены биотуалеты.
На стадионе появятся современные всесезонные площадки для тенниса, волейбола и баскетбола. Также обновят беговые дорожки с безопасным покрытием из резиновой крошки в нескольких зонах, на футбольном поле уложат искусственную траву, отремонтируют трибуны. Особое внимание будет уделено созданию удобств для маломобильных групп населения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.