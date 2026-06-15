Воронежцы купили 7 тонн книг на ярмарке Платоновфеста

Изначально на ярмарку привезли около восьми тонн книжек: классику, современную прозу и поэзию, научно-популярные издания, фантастику, альбомы художников, книги по психологии, философии, социологии, а также детскую литературу. В Воронеж приехали несколько десятков издательств со всей страны.