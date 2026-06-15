Жителей Дона начал атаковать редкий паразит-гельминт

Об этом сообщается в годовом докладе регионального управления Роспотребнадзора. В ежегодном отчете ведомства отметили, что за последние пять лет в регионе зафиксировали почти четыре десятка случаев эхинококкоза. Возбудитель этой болезни — редкий гельминт, который провоцирует образование опасных кист в организме. Только в прошлом году инфекцию обнаружили у пятнадцати человек, больше всего заразившихся оказалось в донской столице. Всего за пятилетку паразит распространился в двух десятках муниципалитетов области. Параллельно с этим специалисты выявили еще одну угрозу. В тринадцати районах Дона зарегистрировали более тридцати случаев дирофиляриоза. Это заболевание вызывают нематоды, переносчиками которых выступают обычные комары.