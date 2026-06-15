В «Царском Селе» после реставрации открыли Китайский зал Екатерининского дворца

Как отметила директор музея-заповедника Ольга Таратынова в беседе с изданием «Санкт-Петербургские ведомости», до войны отделка Зубовского флигеля погибла полностью. О том, как выглядел Китайский зал, специалисты судили по акварелям, довоенным фотографиям и автохромам 1917 года. Реставрационный прорыв, подчеркнула она, стал возможен благодаря совместной работе российских и китайских мастеров, музейных сотрудников и экспертов обеих стран. Результат, по ее словам, превзошел ожидания: восстановленный интерьер является непревзойденным шедевром и достоянием истории и культуры.
Ранее посетители уже увидели Стеклянный, Синий, Серебряный кабинеты и Опочивальню. Тогда же открыли и Китайский зал, где смонтировали плафон, выполнили орнаментальную роспись по штукатурке, золочение, наборный паркет, цветные стеклянные двери. Однако главное украшение — китайские лаковые панно в три яруса — отсутствовало, и их воссоздание стало самой сложной задачей.
Музей восстанавливал облик личных комнат Екатерины именно на период ее царствования. Однако китайские интерьеры существовали во дворце и раньше — для императрицы Елизаветы Петровны их создал Растрелли. Екатерина перенесла Китайский зал на новое место, но использовала его прежнее убранство. Специалисты полагают, что панели, украшавшие зал до 1941 года, появились в России еще при Петре I. Это были распиленные вертикально створки крупных ширм, часто дипломатических подарков.
Основой для воссозданных изображений послужила сохранившаяся 12-створчатая ширма из собрания Эрмитажа, несколько небольших панно из Китайского театра, вывезенных в эвакуацию, и довоенные фотографии. На панелях можно увидеть фигуры в пейзажах, дворцы и мостики, даосских святых, прибрежные виды с павильонами, лодками на воде.
Всего в зале 155 лаковых панно. Верхний ярус — большие панно в технике «мяоцзинь» (золотой лак по черному лаку). Средний — коромандельские панно в технике «куанцай» (резной полихромный лак). Нижний ярус составлен из чайных подносов с росписью, выполненных из масляного дерева. Работы в традиционных китайских техниках под контролем музейных специалистов осуществили мастера пекинской компании «Синьсинши» (в переводе — «Танцующий лев»).
Проекты панно для китайских мастеров разработала Царскосельская янтарная мастерская, там же изготовили рамы и выполнили сложный монтаж.
Завершающий элемент оформления — портьеры с росписью по шелку и три большие фарфоровые люстры с бронзой. Как пояснила заместитель директора музея по научной работе Ираида Ботт, изначально в зале находились стеклянные фонари на восемь рожков, но подобрать аналоги для такого большого пространства не удалось.
Установленные в зале люстры подобны тем, что сохранялись до войны.
Светильники заказали в петербургском «Английском магазине» (Никольс и Плинке).
Конструкция карсельских масляных ламп считалась самой совершенной: механизм заводился ключом, пламя было ярким и ровным. Люстры Китайского зала изображены на гравюрах Гау и Премацци, фотографиях 1870−1930-х годов и цветных автохромах 1917 года. Оригиналы не эвакуировали и считают утраченными. Новые светильники выполнены в тех же материалах.
Интерьер Китайского зала воссоздан полностью, за исключением одного подлинного предмета, помнящего Екатерину — камина работы Камерона. После реставрации в зал также вернутся предметы мебели того же времени.