В «Царском Селе» после реставрации открыли Китайский зал Екатерининского дворца

Музей восстанавливал облик личных комнат Екатерины именно на период ее царствования. Однако китайские интерьеры существовали во дворце и раньше — для императрицы Елизаветы Петровны их создал Растрелли. Екатерина перенесла Китайский зал на новое место, но использовала его прежнее убранство. Специалисты полагают, что панели, украшавшие зал до 1941 года, появились в России еще при Петре I. Это были распиленные вертикально створки крупных ширм, часто дипломатических подарков.