Экс-главе нижегородского ГУММиД Левдикову дали 5 лет «строгача»

Заключением в МЛС для бывшего начальника ГУММид наказание не закончится. Его также приговорили к крупному штрафу: размер денежного взыскания составит 20 миллионов рублей. Еще одна санкция — запрет занимать определенные должности — будет действовать для Андрея Левдикова в течение пяти лет.