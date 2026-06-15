Экс-главе нижегородского ГУММиД Левдикову дали 5 лет «строгача»

Бывший руководитель «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков выслушал приговор по делу о коррупции. Напомним, его обвиняли в получении взятки и мошенничестве.
Как сообщает «Ъ-Приволжье», экс-управленец получил реальный срок: Нижегородский районный суд назначил фигуранту пять лет лишения свободы. Андрей Левдиков будет отбывать свой срок в колонии строгого режима.
Заключением в МЛС для бывшего начальника ГУММид наказание не закончится. Его также приговорили к крупному штрафу: размер денежного взыскания составит 20 миллионов рублей. Еще одна санкция — запрет занимать определенные должности — будет действовать для Андрея Левдикова в течение пяти лет.