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Экс-главе нижегородского ГУММиД Левдикову дали 5 лет «строгача»

Также ему выписали штраф в размере 20 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Бывший руководитель «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков выслушал приговор по делу о коррупции. Напомним, его обвиняли в получении взятки и мошенничестве.

Как сообщает «Ъ-Приволжье», экс-управленец получил реальный срок: Нижегородский районный суд назначил фигуранту пять лет лишения свободы. Андрей Левдиков будет отбывать свой срок в колонии строгого режима.

Заключением в МЛС для бывшего начальника ГУММид наказание не закончится. Его также приговорили к крупному штрафу: размер денежного взыскания составит 20 миллионов рублей. Еще одна санкция — запрет занимать определенные должности — будет действовать для Андрея Левдикова в течение пяти лет.