«Аэрофлот» увеличил частоту авиарейсов из Перми в Анталью

Ранее «Аэрофлот» с 1 июня начал совершать собственные прямые авиаперелеты по маршруту «Пермь — Анталья» по понедельникам и четвергам с вылетом из «Большого Савино» в 19:05. С 27 июня по 10 октября вводится дополнительный рейс по субботам с вылетом в 15:35.