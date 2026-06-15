«Аэрофлот» увеличил частоту авиарейсов из Перми в Анталью

Авиакомпания «Аэрофлот» на период высокого спроса вводит дополнительные регулярные рейсы в Турции из Москвы и шести регионов России. Частоту авиарейсов в Анталью увеличат из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод.
Ранее «Аэрофлот» с 1 июня начал совершать собственные прямые авиаперелеты по маршруту «Пермь — Анталья» по понедельникам и четвергам с вылетом из «Большого Савино» в 19:05. С 27 июня по 10 октября вводится дополнительный рейс по субботам с вылетом в 15:35.
Время в пути превысит 5 часов 35 минут, стоимость билета — от 22 927 ₽ Полеты выполняются на воздушном судне Airbus A320 в компоновке «Эконом» и «Бизнес».
Также с 1 июля запускает программу прямых полетов из Перми в Анталью авиакомпания «Победа».