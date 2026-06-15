В Ростове провели миграционные рейды на Темернике и в одном из ЖК

Всего опросили больше 500 человек, в том числе 238 иностранцев. Выяснилось, что 11 приезжих нарушали режим пребывания в стране (глава 18 КоАП РФ). В частности, трое из нарушителей не соблюдали режим пребывания, четверо уклонялись от выдворения, двое заявили цели, не соответствующие фактической деятельности, еще трое незаконно работали.