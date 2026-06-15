100 тысяч гектаров осталось засеять яровыми волгоградским аграриям

О завершении ярового сева и начале уборки говорили 15 апреля на оперативном совещании в администрации Волгоградской области. Началось оно с поздравления главы с сельхозпредприятия «Донское» Александра Колесниченко — в День России глава государства Владимир Путин вручил ему золотую звезду Героя Труда России.