100 тысяч гектаров осталось засеять яровыми волгоградским аграриям

О завершении ярового сева и начале уборки говорили 15 апреля на оперативном совещании в администрации Волгоградской области. Началось оно с поздравления главы с сельхозпредприятия «Донское» Александра Колесниченко — в День России глава государства Владимир Путин вручил ему золотую звезду Героя Труда России.
Далее глава региона Андрей Бочаров озвучил цифры: аграриям региона остается засеять немногим более 100 тысяч гектаров. По большей части это технические культуры.
Пересмотреть структуру яровых зерновых в их пользу пришлось из-за сложившихся в мае неблагоприятных погодных условий — в пяти районах области было зафиксировано опасное явление — переувлажнение почвы, напоминают в пресс-службе администрации региона.
Засеяно на настоящее время более 1,7 млн га — 95% от плана. Площади занимают яровая пшеница, ячмень, просо, овес, сорго, кукуруза, зернобобовые, подсолнечник и другие технические культуры. Также высажены овощи, бахчевые и картофель.
«Общая посевная площадь в регионе составит 3,3−3,4 млн гектаров, учитывая озимый клин, площадь которого — 1,5 млн гектаров. По оценкам специалистов, в основном он сохраняется в хорошем и удовлетворительном состоянии», — подчеркнул губернатор.
По итогам совещания глава региона поставил ряд задач, в числе которых — завершение посевной кампании и начало уборочной.
Ранее Андрей Бочаров вручил награду 100-летнему Александру Медкову в Волгограде.