В России нашли способ «научить» иммунитет атаковать раковые клетки в мозге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские ученые показали в опытах на уникальных культурах пациентских клеток, что иммунную систему можно «научить» атаковать глиому, одну из агрессивных форм рака мозга, разрушив значительную часть опухолевых клеток при помощи фотодинамической терапии. Об этом сообщила пресс-служба университета «Сириус».
«Ученые выяснили, что под воздействием этого метода клетки умирают преимущественно через ферроптоз. В отличие от простой некротической гибели ферроптоз сопровождается выбросом сигнальных молекул, привлекающих иммунные клетки. В результате умирающая опухоль сама становится вакциной, способной обучить иммунитет распознавать и атаковать оставшиеся раковые клетки», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришли ученые из университета «Сириус» и их коллеги из Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород), Нижегородского государственного университета и Института металлоорганической химии РАН при изучении механизмов действия фотодинамической терапии на глиому. В ее рамках в клетки вводится особое органическое вещество, порфиразин III, которое поглощает определенные формы света и использует его энергию для выработки окислителей.
Подход был недавно проверен в опытах на модельных животных, в рамках которых биологам удалось добиться полного уничтожения новообразования. Это породило интерес к изучению действия данной терапии на человеческие опухоли, для чего российские исследователи провели серию опытов на уникальных культурах клеток мозга, полученных от семи пациентов с разными типами глиом, и проследили за тем, как меняется жизнедеятельность раковых клеток после воздействия фотодинамической терапии.
Опыты указали на то, что порфиразин III накапливался не в одной конкретной, а в нескольких разных частях опухолевых клеток, однако его активация при помощи света во всех изученных случаях приводила к запуску ферроптоза. Так биологи называют одну из форм запрограммированной гибели клеток, которая активируется при накоплении чрезмерно большого количества соединений железа или агрессивных оксидантов внутри цитоплазмы.
Проведенные учеными опыты помогли им подобрать оптимальную концентрацию препарата, при которой в культуре гибла подавляющая часть, но далеко не все опухолевые клетки, порядка 85% от их общего количества. В подобном случае иммунитет начинает реагировать на выбрасываемые гибнущими клетками молекулы и вырабатывать на них реакцию, что со временем заставляет его атаковать другие скопления клеток глиомы. В перспективе, эту реакцию иммунной системы можно использовать для создания новых терапий от рака мозга, подытожили ученые.
О глиоме.
Глиома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака мозга, которая ежегодно диагностируется у примерно 250 тыс. пациентов. Как правило, большинство больных умирают через 12−15 месяцев после выявления новообразования, чья терапия затруднена небольшим числом лекарств, способных проникать внутрь мозга, а также высокой стойкостью клеток глиомы к различным формам иммунотерапии.