В России нашли способ «научить» иммунитет атаковать раковые клетки в мозге

Проведенные учеными опыты помогли им подобрать оптимальную концентрацию препарата, при которой в культуре гибла подавляющая часть, но далеко не все опухолевые клетки, порядка 85% от их общего количества. В подобном случае иммунитет начинает реагировать на выбрасываемые гибнущими клетками молекулы и вырабатывать на них реакцию, что со временем заставляет его атаковать другие скопления клеток глиомы. В перспективе, эту реакцию иммунной системы можно использовать для создания новых терапий от рака мозга, подытожили ученые.