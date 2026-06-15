Анита Цой рассказала о своем состоянии после сложной операции

Певица Анита Цой поделилась информацией о своем самочувствии после перенесенного сложного лечения, в ходе которого ей удалили щитовидную железу. О состоянии своего здоровья она сообщила Общественной Службе Новостей.
По словам Цой, для удаления органа врачи применили метод с использованием радиоактивного йода, что позволило избежать традиционного хирургического вмешательства. Певица отметила, она прошла через тяжелейшие испытания и невыносимые боли, которые сложно описать словами. Период госпитализации продлился около недели.
Выяснилось, что проблемы со щитовидной железой преследовали певицу с детства, однако на протяжении многих лет она не обращала на них внимания, пока не начались серьезные осложнения.
Сейчас Анита Цой проходит курс восстановления амбулаторно.
Ранее сообщалось, что концерт группы t.A.T.u. в Нижнем Новгороде перенесен.