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В Перми ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного жилого дома

В Перми во время грозы ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома.

ПЕРМЬ, 15 июн — РИА Новости. Ветер во время грозы сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что в воскресенье во время грозы в Перми ветер сорвал крышу с многоквартирного дома на улице Профессора Дедюкина.

«В результате прохождения грозового фронта с пятиэтажного жилого дома частично обрушена часть кровли. Пострадавших нет. Сегодня проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал собеседник агентства.

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