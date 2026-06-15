Лихачев заявил о недостаточной реакции МАГАТЭ на удары по ЗАЭС

«Очередные антирекорды были установлены в ходе прошедших праздничных дней. МАГАТЭ этого как бы не замечает. Говорит о том, что недопустимо, но сказать о том, кто и куда бьет и какая цель, к сожалению, пока не отваживается», — сообщил Лихачев.