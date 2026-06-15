Лихачев заявил о недостаточной реакции МАГАТЭ на удары по ЗАЭС

В ходе общения с журналистами Лихачева спросили, не закрывает ли МАГАТЭ глаза на удары украинских военных. В ответ он привел данные за прошедшие праздничные дни.
«Очередные антирекорды были установлены в ходе прошедших праздничных дней. МАГАТЭ этого как бы не замечает. Говорит о том, что недопустимо, но сказать о том, кто и куда бьет и какая цель, к сожалению, пока не отваживается», — сообщил Лихачев.
Он подчеркнул, что подобное поведение агентства ведет к негативным последствиям. По словам главы «Росатома», это «поощряет» нарушителей.
«Это является таким, как бы негласным, молчаливым одобрением этих ударов, что недопустимо», — заявил Лихачев.
Напомним, режим тишины для ремонта основной линии электропередачи Запорожской АЭС ввели 5 июня. Как отметил Лихачев, в первый же день ВСУ нанесли провокационный удар по станции. О случившемся немедленно проинформировали МАГАТЭ. Руководитель госкорпорации подчеркнул: агентство фиксирует эти нарушения, но делает это не в полной мере.