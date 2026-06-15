Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лихачев заявил о недостаточной реакции МАГАТЭ на удары по ЗАЭС

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксирует нарушения режима тишины на Запорожской АЭС со стороны ВСУ, но делает это недостаточно активно. По его мнению, такая позиция фактически поощряет новые атаки, что абсолютно неприемлемо.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе общения с журналистами Лихачева спросили, не закрывает ли МАГАТЭ глаза на удары украинских военных. В ответ он привел данные за прошедшие праздничные дни.

«Очередные антирекорды были установлены в ходе прошедших праздничных дней. МАГАТЭ этого как бы не замечает. Говорит о том, что недопустимо, но сказать о том, кто и куда бьет и какая цель, к сожалению, пока не отваживается», — сообщил Лихачев.

Он подчеркнул, что подобное поведение агентства ведет к негативным последствиям. По словам главы «Росатома», это «поощряет» нарушителей.

«Это является таким, как бы негласным, молчаливым одобрением этих ударов, что недопустимо», — заявил Лихачев.

Напомним, режим тишины для ремонта основной линии электропередачи Запорожской АЭС ввели 5 июня. Как отметил Лихачев, в первый же день ВСУ нанесли провокационный удар по станции. О случившемся немедленно проинформировали МАГАТЭ. Руководитель госкорпорации подчеркнул: агентство фиксирует эти нарушения, но делает это не в полной мере.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше