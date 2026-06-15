Заседание ЗСНО в июне пройдет на неделю раньше для назначения даты выборов

15 июня в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание комитета, курирующего вопросы государственной власти, местного самоуправления и регламента. Об этом сообщил спикер ЗСНО Евгений Люлин.
Ключевой темой обсуждения стал проект постановления о назначении выборов депутатов регионального парламента.
В соответствии с документом выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва предлагается провести 20 сентября 2026 года. Члены профильного комитета одобрили проект и вынесли рекомендацию о его принятии на пленарном заседании регионального парламента, запланированном на 18 июня.
Предполагается, что голосование за депутатов областного парламента совпадёт с выборами в Государственную Думу РФ — они пройдут в рамках Единого дня голосования, намеченного на 20 сентября 2026 года. В новый состав Законодательного Собрания предстоит избрать 50 депутатов: половину — по одномандатным избирательным округам, вторую половину — по партийным спискам.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на важность соблюдения установленных законом сроков принятия решения. По действующему избирательному законодательству постановление о назначении выборов должно быть принято не раньше чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до даты голосования.
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