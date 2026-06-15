Заседание ЗСНО в июне пройдет на неделю раньше для назначения даты выборов

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на важность соблюдения установленных законом сроков принятия решения. По действующему избирательному законодательству постановление о назначении выборов должно быть принято не раньше чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до даты голосования.