Корпус реактора установили на площадке блока № 5 АЭС «Куданкулам» в Индии

Флагманский проект АЭС «Куданкулам» внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией, подчеркивал ранее президент России Владимир Путин. Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома, заявил Путин в июне нынешнего года на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума.