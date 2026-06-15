В Волгоградской области 296 проекта стали победителями конкурса инициативного бюджетирования

Отметим, конкурс поддержки местных инициатив проводится в Волгоградской области в восьмой раз: с 2019 по 2025 год включительно в регионе по этой программе уже реализованы 1773 народных проекта (включая школьные инициативы). Нацпроект дает возможность решать локальные вопросы и повышать качество жизни людей.