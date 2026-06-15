На нижегородскую трамвайную концессию дополнительно выделено 3,5 млрд рублей

Заместитель министра транспорта и автодорог Денис Рябинин пояснил «Ъ-Приволжье», что полученные федеральные средства позволят в 2027—2028 годах завершить строительную часть концессии. «Проект стоимостью 50 млрд руб. стартовал в 2022 году, с тех пор материалы подорожали кратно. Несмотря на то что мы многое оптимизировали и вначале даже получали экономию, остаться в прежних параметрах финансово-экономической модели мы не сможем. Уже сделано 115 км из 149 км трамвайных путей, закуплен почти весь подвижной состав. Осталось приобрести еще несколько новых трамваев большой вместимости и модернизировать депо с тяговыми подстанциями. Планируем основную часть работ завершить в 2027 году. Поскольку из восьми регионов-участников Нижегородская область в наибольшей степени готова к завершению проекта, поэтому нам и денег из бюджета РФ дали побольше», — отметил Денис Рябинин. Концессионером по модернизации трамвайной сети выступает подконтрольное региональным властям ООО «Экологические проекты».