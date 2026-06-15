В Гусеве ищут подрядчика для ремонта исторического здания бывшего стрелкового клуба

ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области» ищет подрядчика для ремонта исторического здания бывшего стрелкового клуба в Гусеве. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают до 22 июня. Итоги аукциона планируют подвести 24 июня. Максимальная цена контракта — 90 764 669 рублей. Исполнить его необходимо до конца 2027 года в два этапа. Порядка 44,5 млн рублей рассчитывают освоить в текущем году (до 31.12.2026 г.), ещё 46,2 млн — в 2027-м (до 30.11.2027 г.).
Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Артиллерийская, 2а. Отремонтировать предстоит крышу, фасад, окна, двери, сети водоснабжения и др. Обновлению подлежит и внутренняя отделка.
Разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению указанного объекта культурного наследия регионального значения завершили в октябре 2022 года. Работы изначально планировали провести в 2023 году за счёт средств регионального бюджета.
Здание было построено в 1911—1912 годах по проекту архитекторов из Кенигсберга Лемма и Норнеманна.
«Дом стрелков строился как театральный и концертный зал на 1200 мест, с большим балконом, оркестровой ямой и множеством вспомогательных помещений для артистов, — сообщается на сайте администрации муниципалитета. — На втором этаже находился Малый зал на 200 мест для закрытых мероприятий. Имелся также стрелковый стенд и кегельбан. На большой прилегающей территории размещались летние площадки для отдыха горожан. В послевоенные годы в здании был организован центр по сбору культурных ценностей для сортировки и переправки в районы, наиболее пострадавшие во время войны».
В настоящее время в здании бывшего стрелкового клуба размещается Дом офицеров Гусевского гарнизона.