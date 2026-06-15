В Гусеве ищут подрядчика для ремонта исторического здания бывшего стрелкового клуба

«Дом стрелков строился как театральный и концертный зал на 1200 мест, с большим балконом, оркестровой ямой и множеством вспомогательных помещений для артистов, — сообщается на сайте администрации муниципалитета. — На втором этаже находился Малый зал на 200 мест для закрытых мероприятий. Имелся также стрелковый стенд и кегельбан. На большой прилегающей территории размещались летние площадки для отдыха горожан. В послевоенные годы в здании был организован центр по сбору культурных ценностей для сортировки и переправки в районы, наиболее пострадавшие во время войны».