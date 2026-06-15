Врач Соснина предупредила, что нитраты из арбузов могут вызвать головные боли

Арбузы и дыни из открытого грунта в сезон считаются наиболее безопасными, так как содержат меньше нитратов. Однако современные технологии ускоряют рост плодов с помощью минеральных удобрений, что может привести к избыточному содержанию нитратов, опасных для здоровья. об этом в разговоре с RT сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.