Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Соснина предупредила, что нитраты из арбузов могут вызвать головные боли

Самые безопасные по содержанию нитратов арбузы и дыни — это те, которые вызрели естественным путём в открытом грунте.

Источник: Нижегородская правда

Арбузы и дыни из открытого грунта в сезон считаются наиболее безопасными, так как содержат меньше нитратов. Однако современные технологии ускоряют рост плодов с помощью минеральных удобрений, что может привести к избыточному содержанию нитратов, опасных для здоровья. об этом в разговоре с RT сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.

Лёгкие случаи отравления нитратами могут проявляться в виде расстройств пищеварения, а при значительном превышении допустимых норм возникает риск более серьёзной интоксикации. Нитраты оказывают негативное влияние на обмен веществ и снижают способность гемоглобина переносить кислород к тканям. Это может привести к головным болям, слабости, учащённому сердцебиению и другим симптомам кислородного голодания. Кроме того, регулярное поступление нитратов в организм может способствовать образованию нитрозаминов — веществ с канцерогенными свойствами.

Важно учитывать условия транспортировки и хранения арбузов и дынь. Продукты, продаваемые вдоль дорог или под открытым солнцем, могут быть опасны из-за повреждений кожуры и риска размножения микроорганизмов. Не рекомендуется покупать разрезанные арбузы вне холодильника.

Нитраты — естественные компоненты растений, но их содержание должно соответствовать санитарным нормам. Лучше всего выбирать бахчевые культуры, созревшие естественным образом, и приобретать их у проверенных продавцов. Соблюдение принципа «каждому овощу своё время» поможет избежать проблем со здоровьем, подчеркнула специалист.