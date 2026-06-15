Врач Соснина предупредила, что нитраты из арбузов могут вызвать головные боли

Арбузы и дыни из открытого грунта в сезон считаются наиболее безопасными, так как содержат меньше нитратов. Однако современные технологии ускоряют рост плодов с помощью минеральных удобрений, что может привести к избыточному содержанию нитратов, опасных для здоровья. об этом в разговоре с RT сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.
Лёгкие случаи отравления нитратами могут проявляться в виде расстройств пищеварения, а при значительном превышении допустимых норм возникает риск более серьёзной интоксикации. Нитраты оказывают негативное влияние на обмен веществ и снижают способность гемоглобина переносить кислород к тканям. Это может привести к головным болям, слабости, учащённому сердцебиению и другим симптомам кислородного голодания. Кроме того, регулярное поступление нитратов в организм может способствовать образованию нитрозаминов — веществ с канцерогенными свойствами.
Важно учитывать условия транспортировки и хранения арбузов и дынь. Продукты, продаваемые вдоль дорог или под открытым солнцем, могут быть опасны из-за повреждений кожуры и риска размножения микроорганизмов. Не рекомендуется покупать разрезанные арбузы вне холодильника.
Нитраты — естественные компоненты растений, но их содержание должно соответствовать санитарным нормам. Лучше всего выбирать бахчевые культуры, созревшие естественным образом, и приобретать их у проверенных продавцов. Соблюдение принципа «каждому овощу своё время» поможет избежать проблем со здоровьем, подчеркнула специалист.