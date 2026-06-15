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Памятник Невскому увезут в Подмосковье на «омолаживающую» чистку

Перед сменой места жительства памятник князю Александру Невскому уедет на «омолаживающие процедуры». Автор.

Перед сменой места жительства памятник князю Александру Невскому уедет на «омолаживающие процедуры». Автор скульптуры Сергей Щербаков планирует смыть с нее килограммы накопившейся грязи, а после — заново затонировать фигуру полководца.

— Тогда, двадцать лет назад, все делалось в спешке, и, на мой взгляд, памятник Александру Невскому установили некорректно — получилось, что он не стоит, а будто бы шагает вперед, — рассказывает известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. — Теперь я эту ошибку хотел бы исправить.

Для транспортировки тяжелой семиметровой скульптуры ее автору предстоит сварить каркас. Только после этого рабочие снимут фигуру небесного покровителя Волгограда с постамента и отправят на обновление в подмосковный Жуковский.

— К сожалению, все то время, что памятник стоял в центре города, его практически не мыли. Поэтому в первую очередь мне нужно его хорошенько почистить, обновить и заново затонировать, — продолжает Сергей Щербаков. — Как именно он встанет на новом месте, я пока точно не знаю. Однако для того, чтобы композиция не потеряла своей целостности и первоначального замысла, она должна быть обращена к площади Павших Борцов. Еще одно важное условие — обзор как минимум с трех точек. Справа, слева и с фаса.

Вопрос о «переезде» памятника, долгие годы стоявшего на главной площади Волгограда, возник еще при подготовке к реконструкции. Однако окончательно его судьбу решили только в праздничные выходные. Прогулявшись по площади Павших Борцов, губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор заявили, что семиметровую композицию следует перенести ближе к храму, повернув ее в сторону центра города.

Фото из архива V102.ru.