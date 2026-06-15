Памятник Невскому увезут в Подмосковье на «омолаживающую» чистку

— К сожалению, все то время, что памятник стоял в центре города, его практически не мыли. Поэтому в первую очередь мне нужно его хорошенько почистить, обновить и заново затонировать, — продолжает Сергей Щербаков. — Как именно он встанет на новом месте, я пока точно не знаю. Однако для того, чтобы композиция не потеряла своей целостности и первоначального замысла, она должна быть обращена к площади Павших Борцов. Еще одно важное условие — обзор как минимум с трех точек. Справа, слева и с фаса.