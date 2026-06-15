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Пенсию матери погибшего на СВО добровольца обязал платить суд

В Волгограде области по иску прокуратуры восстановлены права матери погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградка, сын которой погиб в зоне специальной военной операции, обратилась в прокуратуру Кировского района с жалобой на отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Женщине отказали в назначении пенсии по потере кормильца.

Во время проверки выяснилось, что отказали матери в пенсии, так как ее сын ушел в зону СВО в составе добровольческого формирования.

— Добровольческое формирование является иной организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, — пояснили решение в прокуратуре Волгоградской области.

Так что прокурор подал иск в интересах потерявшей сына женщине и суд его удовлетворил.