В Курской области думают над запретом на продажу вейпов

«У нас вейпы и табак продаются на каждом углу и даже в жилых домах. Это особенно опасно для подрастающего поколения, для детей, у которых формируются репродуктивные системы в том числе. Поэтому ограничения нам нужны», — сказала госпожа Ермолова.