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Нижегородский мэр назначил участника СВО Александра Попенко своим советником

Участник СВО Александр Попенко после стажировки в администрации Нижнего Новгорода стал советником мэра Юрия Шалабаева на общественных началах. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Участник СВО Александр Попенко после стажировки в администрации Нижнего Новгорода стал советником мэра Юрия Шалабаева на общественных началах. Об этом глава города рассказал в своих соцсетях.

Он был наставником Александра Попенко в программе «Время героев». Ключевым интересом нового советника глава города назвал патриотическое воспитание молодежи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года участник СВО и программы «Время героев» Владимир Анисимов стал заместителем мэра по вопросам поддержки бойцов СВО и патриотическому воспитанию молодежи.