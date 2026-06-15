Частная медицина Ростовской области потеряла 185 клиник за 3,5 года

В то же время Краснодарский край демонстрирует рост: число зарегистрированных на платформе клиник увеличилось с 2754 до 2831. Более значительный прирост показывает Крым — почти на сотню клиник больше за 3,5 года (с 828 до 915 учреждений). В Астраханской области динамика минимальна: за весь период появилась одна клиника, общее число составило 329.