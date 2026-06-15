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В Госдуме оценили риски открытия второго фронта в Приднестровье

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выступил с жестким предупреждением в адрес Запада и Украины. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий заявил, что любая попытка организовать второй фронт против России на приднестровском направлении обернется катастрофой для самих инициаторов. По его словам, противник будет ликвидирован на начальном этапе, а в жертвах окажутся и те, кого втянут в конфликт против воли.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Они пытаются это сделать, первый раз удалось избежать. Если второй раз будут открывать второй фронт, то будем уничтожать на стадии зарождения. Для противника последствия будут гораздо более фатальными и тяжелыми», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Колесник пояснил, что боевые действия в таком случае развернутся в районе Приднестровья и Молдавии. Это спровоцирует расширение конфликта и втягивание в него других государств. Очередной виток эскалации, по мнению парламентария, приведет к масштабным потерям. При этом Запад, как считает депутат, снова попытается использовать чужие ресурсы, сделав расходным материалом молдаван и украинцев.

Он уточнил, что комплектование войск пойдет по украинскому сценарию: боевые части соберут из наемников, которые едут за деньгами, но в итоге находят гибель. Колесник отметил, что в конечном счете пострадает мирное население, не планировавшее участвовать в войне.

Депутат акцентировал внимание на том, что Россия не может допустить угрозы для своих граждан и будет защищать их безопасность, как того требует Конституция.

Ранее экс-президент Молдавии, который сейчас возглавляет Партию социалистов, Игорь Додон заявил, что попытки открыть второй фронт на приднестровском направлении предпринимались Западом и Украиной ранее. Как рассказал политик, тогда опасного сценария удалось избежать.

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