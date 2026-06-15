За 20 лет по госпрограмме в РФ вернулось население двух областей

В ведомстве отметили, что в 2025 году программе исполняется 20 лет. За это время число вернувшихся на родину граждан оказалось сопоставимо с населением Владимирской или Пензенской областей. По данным из открытых источников, в этих регионах проживают 1,29 млн и 1,22 млн человек соответственно.