Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 20 лет по госпрограмме в РФ вернулось население двух областей

За 20 лет действия госпрограммы переселения соотечественников в Россию переехало столько людей, сколько сегодня живет в двух крупных областях сразу. Об этом сообщает Миграционная служба МВД РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что в 2025 году программе исполняется 20 лет. За это время число вернувшихся на родину граждан оказалось сопоставимо с населением Владимирской или Пензенской областей. По данным из открытых источников, в этих регионах проживают 1,29 млн и 1,22 млн человек соответственно.

Чаще всего переехавшие выбирали для жизни Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области.

В министерстве также подчеркнули, что основная масса переселенцев — люди активного трудоспособного возраста. Они воспитывают детей, имеют высшее или среднее специальное образование. Как заявили в МВД, эти граждане «успешно влились в принимающее общество и внесли свой вклад в развитие страны».