За 20 лет по госпрограмме в РФ вернулось население двух областей

В ведомстве отметили, что в 2025 году программе исполняется 20 лет. За это время число вернувшихся на родину граждан оказалось сопоставимо с населением Владимирской или Пензенской областей. По данным из открытых источников, в этих регионах проживают 1,29 млн и 1,22 млн человек соответственно.
Чаще всего переехавшие выбирали для жизни Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области.
В министерстве также подчеркнули, что основная масса переселенцев — люди активного трудоспособного возраста. Они воспитывают детей, имеют высшее или среднее специальное образование. Как заявили в МВД, эти граждане «успешно влились в принимающее общество и внесли свой вклад в развитие страны».