Минэнерго уделяет особое внимание доставке ГСМ в Крым и новые регионы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ уделяет особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым, новые и приграничные регионы, логистические трудности доставки топлива отрабатываются оперативно, говорится в совместном сообщении Минэнерго и Минсельхоза.
«Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке», — сказано в сообщении.
Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой, поясняли ранее власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июня заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.