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Туристический потенциал Чкаловска — проект «Крылья Золотого кольца» — представлен в Москве

Мероприятие объединило представителей туротрасли.

В Московском городском отделении Русского географического общества прошла выставка-презентация туристических возможностей муниципального округа город Чкаловск — проект «Крылья Золотого кольца» (0+).

Мероприятие объединило представителей туристической отрасли, органов власти, общественных организаций, экспертов в сфере туризма и потенциальных партнеров.

Среди гостей также были потомки героев советской авиации: внучка Александра Белякова — Анна Чупилкина, внучка Михаила Водопьянова — Мария Водопьянова, а также родственник Георгия Байдукова — Дмитрий Хаустов.

Участникам рассказали о маршруте «Чкаловск — город крылатой мечты», который знакомит гостей с историей легендарного летчика Валерия Чкалова, развитием авиации и экранопланостроения. Были представлены комплексные туристические программы «Держи штурвал», «Вектор скорости» и «Ремесленная слобода», объединяющие музеи, центры туризма, народных художественных промыслов и предприятия округа.

«Сегодня Чкаловск — это гораздо больше, чем родина легендарного летчика. Это территория с сильной историей, уникальными музеями, ремесленными традициями, красивой Волгой и людьми, которые искренне любят свою землю. Включение Чкаловска и Пуреха в маршрут “Золотого кольца” открывает новые перспективы для развития туризма, малого бизнеса, сферы гостеприимства и всей экономики территории. Очень важно, что муниципалитет, предприниматели, учреждения культуры и жители работают одной командой», — отметил депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Артем Кавинов.

Отдельное внимание было уделено маршруту «Пурех. Так звучит Россия», раскрывающему богатое историко-культурное наследие одного из старейших сел Нижегородской области, а также проекту культурно-исторического центра «Гостиница “Авиатор”.

Глава местного самоуправления муниципального округа город Чкаловск Любовь Владимирова отметила, что включение Чкаловска и Пуреха в маршрут «Золотое кольцо России» стало заслуженным признанием многолетней работы по сохранению исторического наследия и развитию туристической инфраструктуры.

«Чкаловская земля — это место, где история не хранится за музейными витринами, а продолжает жить в людях, традициях и современных проектах. Мы стремимся создавать условия, чтобы каждый гость мог не просто познакомиться с нашей территорией, а почувствовать ее характер, прикоснуться к истории великих людей и захотеть вернуться сюда снова», — подчеркнула Любовь Владимирова.

Она выразила благодарность Русскому географическому обществу за поддержку мероприятия и возможность представить туристический потенциал Чкаловского округа на федеральной площадке.

Завершилась презентация открытым диалогом, в ходе которого участники обсудили перспективы сотрудничества, новые туристические маршруты и возможности продвижения территории на федеральном уровне.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко объявил о расширении маршрута «Золотое кольцо». От Нижегородской области в состав обновленного «Золотого кольца» вошли: Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Дивеево, Нижний Новгород, Павлово, Пурех, Чкаловск и Большое Болдино.

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