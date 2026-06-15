Два человека выбрали ЕГЭ по китайскому языку в Нижегородской области

«Мы всегда стараемся создать комфортные условия для наших выпускников. Именно поэтому существуют четыре федеральных и три региональных тренировочных мероприятия, которые помогают всем участникам быть подготовленными к самой процедуре проведения экзамена, чтобы во время него ребята не отвлекались и не переживали», — заключил Михаил Пуков.