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Два человека выбрали ЕГЭ по китайскому языку в Нижегородской области

Сегодня выпускники сдавали экзамен по географии, биологии и иностранным языкам.

Источник: Время

Два человека изъявили желание сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку в Нижегородской области. Об этом сообщил региональный министр образования Михаил Пучков в своем макс-канале.

Сегодня, 15 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по географии, биологии и иностранным языкам.

Всего было задействовано 49 ППЭ, в которых сдавали ЕГЭ 4252 человека. Среди них: география — 377 человек, биология — 2166. Иностранные языки: английский — 1680 человек, немецкий — 19, французский — 8, китайский — 2.

Как подчеркнул министр образования региона, атмосфера была исключительно деловой и рабочей. Все прошло штатно, что позволило ребятам сосредоточиться на заданиях.

«Мы всегда стараемся создать комфортные условия для наших выпускников. Именно поэтому существуют четыре федеральных и три региональных тренировочных мероприятия, которые помогают всем участникам быть подготовленными к самой процедуре проведения экзамена, чтобы во время него ребята не отвлекались и не переживали», — заключил Михаил Пуков.

Ранее Пучков рекомендовал выпускникам выбирать комфортную одежду для экзаменов.