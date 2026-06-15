В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге поселились три носухи

Отмечается, что из трех носух самец по имени Чижик — самый общительный: он охотно идет на контакт с сотрудниками, с любопытством все изучает. Самка Феня — активная и решительная: она не боится людей и смело подходит к специалистам. Другая самка, Нафаня, — скромная и осторожная, в отличие от сородичей, она предпочитает сначала понаблюдать издалека, аккуратно изучить обстановку и лишь потом решается приблизиться.