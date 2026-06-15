В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге поселились три носухи

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Три носухи Чижик, Феня и Нафаня поселились в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, для них обустроили вольер с подвесными мостиками, жердями, имитирующими ветви, укрытиями для отдыха, игровыми и кормовыми элементами, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
«В зоосаде в вотчине Деда Мороза нашли новый дом три носухи. Носухи широко распространены в Южной Америке: от Колумбии и Венесуэлы на севере до Уругвая и северной Аргентины на юге. Обитают они в основном в тропических лесах, кустарниковых зарослях, полупустынях, встречаются в предгорьях и горных лесах восточных и западных склонах Анд, поднимаясь на высоту до 2500 метров над уровнем моря. В природе они ведут дневной образ жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из трех носух самец по имени Чижик — самый общительный: он охотно идет на контакт с сотрудниками, с любопытством все изучает. Самка Феня — активная и решительная: она не боится людей и смело подходит к специалистам. Другая самка, Нафаня, — скромная и осторожная, в отличие от сородичей, она предпочитает сначала понаблюдать издалека, аккуратно изучить обстановку и лишь потом решается приблизиться.
«Чтобы нашим новоселам было уютно, для них обустроили вольер с подвесными мостиками, жердями, имитирующими ветви, укрытиями для отдыха, игровыми и кормовыми элементами — все сделано для того, чтобы новоселы могли вести активный образ жизни, как в дикой природе. Сейчас носухи прошли все необходимые карантинные мероприятия и живут в вольере на основной экспозиции зоосада», — заключается в сообщении.