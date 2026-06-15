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Школа искусств и ремёсел в Нижнем получила лицензию и готовится к открытию

Школа может стать для воспитанников не просто площадкой для раскрытия творческого потенциала, но и пространством для общения, дружбы и всестороннего развития.

Школа искусств и ремёсел «Изограф» успешно прошла лицензирование и готовится к старту учебного процесса — она распахнёт двери для юных талантов уже 1 сентября. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Новое образовательное пространство разместилось в историческом здании на улице Ульянова и занимает три этажа. Здесь гармонично сочетаются традиции и современные решения: в мастерских ребята будут осваивать классические техники — писать картины маслом, работать с глиной.

В технологических кабинетах — учиться цифровому творчеству: работать на графических планшетах, изучать Figma и знакомиться с возможностями нейросетей. В общей сложности школа предлагает свыше 30 образовательных направлений.

Особое значение имеет то, что учреждение продолжает миссию своего основателя — заслуженного художника РСФСР Дмитрия Дмитриевича Арсенина: здесь будут обучать одарённых детей, в том числе ребят с инвалидностью.

Школа может стать для воспитанников не просто площадкой для раскрытия творческого потенциала, но и пространством для общения, дружбы и всестороннего развития.

Ранее клад Кузнецовых показали на выставке «Семейные ценности» в Нижнем Новгороде.