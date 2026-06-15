Школа искусств и ремёсел в Нижнем получила лицензию и готовится к открытию

Школа искусств и ремёсел «Изограф» успешно прошла лицензирование и готовится к старту учебного процесса — она распахнёт двери для юных талантов уже 1 сентября. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Новое образовательное пространство разместилось в историческом здании на улице Ульянова и занимает три этажа. Здесь гармонично сочетаются традиции и современные решения: в мастерских ребята будут осваивать классические техники — писать картины маслом, работать с глиной.
В технологических кабинетах — учиться цифровому творчеству: работать на графических планшетах, изучать Figma и знакомиться с возможностями нейросетей. В общей сложности школа предлагает свыше 30 образовательных направлений.
Особое значение имеет то, что учреждение продолжает миссию своего основателя — заслуженного художника РСФСР Дмитрия Дмитриевича Арсенина: здесь будут обучать одарённых детей, в том числе ребят с инвалидностью.
Школа может стать для воспитанников не просто площадкой для раскрытия творческого потенциала, но и пространством для общения, дружбы и всестороннего развития.
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