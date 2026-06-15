Уроки по цифровой грамотности посетили 2 тысячи школьников Татарстана

«В течение прошедшего учебного года мы с компаниями провели большую работу: всего в республике прошло 38 уроков по развитию цифровой грамотности у детей. Мы получили высокую оценку занятий и от учащихся, и от преподавателей. На наших занятиях ребята научились видеть уловки мошенников, превращать нейросети в полезных помощников, безопасно общаться в мессенджерах и многому другому», — рассказал заместитель министра цифрового развития региона Булат Габдрахманов.