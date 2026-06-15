Уроки по цифровой грамотности посетили 2 тысячи школьников Татарстана

Занятия по цифровой грамотности всероссийских проектов «Урок цифры» и «Цифровой ликбез» в прошедшем учебном году посетили 2 тыс. школьников Республики Татарстан, сообщили в региональном министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. Уроки были организованы при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«В течение прошедшего учебного года мы с компаниями провели большую работу: всего в республике прошло 38 уроков по развитию цифровой грамотности у детей. Мы получили высокую оценку занятий и от учащихся, и от преподавателей. На наших занятиях ребята научились видеть уловки мошенников, превращать нейросети в полезных помощников, безопасно общаться в мессенджерах и многому другому», — рассказал заместитель министра цифрового развития региона Булат Габдрахманов.
По проекту «Урок цифры» в актовых залах школ прошли 13 открытых занятий, каждое собирало около 150 слушателей. Всего в них поучаствовало почти 1,5 тыс. подростков. Спикерами стали эксперты ведущих российских ИТ-компаний, которые разбирали с ребятами реальные кейсы и рассказывали о профессиях будущего.
Кроме того, провели 25 уроков проекта «Цифровой ликбез», в них участвовали более 500 ребят. На занятиях школьники узнали, как распознать дипфейки и подозрительные звонки, безопасно бронировать жилье для путешествия и многое другое.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.