Reuters: власти Ливана предостерегли беженцев от возвращения домой

Агентство Reuters передает, что в понедельник Израиль значительно сократил свои атаки на Ливан, хотя сообщалось о единичных артиллерийских обстрелах городов на юге Ливана и гуле беспилотника над Бейрутом и его южными пригородами. Тем не менее в южном Ливане муниципальные советы призвали жителей пока воздержаться от возвращения домой.