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Reuters: власти Ливана предостерегли беженцев от возвращения домой

Боевые действия на юге Ливана прекратились в понедельник после согласования меморандума о взаимопонимании между США и Израилем. Но власти Ливана попросили жителей, бежавших из страны из-за действий Израиля, не спешить возвращаться домой.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AHMAD BADER/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters передает, что в понедельник Израиль значительно сократил свои атаки на Ливан, хотя сообщалось о единичных артиллерийских обстрелах городов на юге Ливана и гуле беспилотника над Бейрутом и его южными пригородами. Тем не менее в южном Ливане муниципальные советы призвали жителей пока воздержаться от возвращения домой.

Представитель «Хезболлы» заверил Reuters, что группировка не проводила никаких операций с момента анонсирования соглашения между США и Ираном. Он добавил, что позиции «Хезболлы» в отношении прекращения огня будут определяться дальнейшими действиями Израиля.

Со своей стороны, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не выйдет из зон безопасности на юге Ливана, в Газе и Сирии. Он подчеркнул, что зона безопасности на юге Ливана «будет зачищена от местных жителей и всей террористической инфраструктуры».

При этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник подтвердил, что Ливан и прекращение войны в Ливане являются неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня. По его словам, Ливан трижды упоминается в меморандуме о взаимопонимании с США.

Reuters напоминает, что в Ливане в результате действий Израиля с марта этого года погибли почти 3800 человек и около 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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