Reuters: власти Ливана предостерегли беженцев от возвращения домой

Агентство Reuters передает, что в понедельник Израиль значительно сократил свои атаки на Ливан, хотя сообщалось о единичных артиллерийских обстрелах городов на юге Ливана и гуле беспилотника над Бейрутом и его южными пригородами. Тем не менее в южном Ливане муниципальные советы призвали жителей пока воздержаться от возвращения домой.
Со своей стороны, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не выйдет из зон безопасности на юге Ливана, в Газе и Сирии. Он подчеркнул, что зона безопасности на юге Ливана «будет зачищена от местных жителей и всей террористической инфраструктуры».
Reuters напоминает, что в Ливане в результате действий Израиля с марта этого года погибли почти 3800 человек и около 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.