Съедают до 600 растений за ночь: в России из-за глобального потепления расползаются испанские слизни

Бороться с «испанцами» сложно: в новых местах у них почти нет естественных врагов. Моллюски выделяют густую ядовитую жидкость, которая отпугивает хищников, а быстро размножаться им помогает гермафродитизм — потомство может оставить каждая особь. За сезон один слизень откладывает до 400 яиц, которые зимуют под растительными остатками, листвой или в верхнем слое почвы.