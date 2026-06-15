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Лолита рассказала, как подшучивает над организаторами своих концертов

Артистка делает необычную пометку в райдере.

Источник: Клопс.ru

Певица Лолита Милявская рассказала, что включает в свой концертный райдер шуточную пометку. Таким образом артистка проверяет, внимательно ли организаторы изучают её требования. Об этом пишут РИА Новости.

Лолита призналась, что среди стандартных пунктов в её райдере есть фраза «Рекомендовано Пенсионным фондом». По словам певицы, необычная формулировка помогает понять, был ли райдер прочитан полностью. Если да, то смысл необычной пометки организаторы обычно уточняют.

Артистка отметила, что подобные приёмы используют многие её коллеги. «Когда вы увидите у моих коллег надпись “20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа” — это означает, что люди проверяют организаторов концерта, читали ли они про самое главное», — пояснила Милявская.

Лолита выступит в Калининградской области 19 августа. Концерт18+ пройдёт в «Янтарь-холле». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».