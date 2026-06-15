Лолита рассказала, как подшучивает над организаторами своих концертов

Артистка отметила, что подобные приёмы используют многие её коллеги. «Когда вы увидите у моих коллег надпись “20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа” — это означает, что люди проверяют организаторов концерта, читали ли они про самое главное», — пояснила Милявская.