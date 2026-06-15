В Ростове из-за сильного ветра отменили вечернюю разводку моста

15 июня служба капитана морского порта Ростова-на-Дону заявила об отмене разводки моста. Оперативная информация опубликована на сайте администрации морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей.
— Вечерняя разводка отменена мостом по метеоусловиям (ветер более 15 м/с), — говорится в сообщении.
Также указано, что ночью 14 июня в течение часа (с 3:30 до 4:30) из-за тумана с видимостью менее 1 км было ограничено движение на всей акватории порта Ростов.
Напомним, ранее донские синоптики предупредили о возможности кратковременных грозовых дождей с ветром до 15−18 м/с в период с 15 по 17 июня.
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