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В Ростове из-за сильного ветра отменили вечернюю разводку моста

Об отмене разводки моста сообщили в порту Ростова 15 июня.

Источник: Комсомольская правда

15 июня служба капитана морского порта Ростова-на-Дону заявила об отмене разводки моста. Оперативная информация опубликована на сайте администрации морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей.

— Вечерняя разводка отменена мостом по метеоусловиям (ветер более 15 м/с), — говорится в сообщении.

Также указано, что ночью 14 июня в течение часа (с 3:30 до 4:30) из-за тумана с видимостью менее 1 км было ограничено движение на всей акватории порта Ростов.

Напомним, ранее донские синоптики предупредили о возможности кратковременных грозовых дождей с ветром до 15−18 м/с в период с 15 по 17 июня.

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