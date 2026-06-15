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Детский сад в Гусеве оштрафовали за ремонт во время занятий

В Калининградской области городская прокуратура Гусева оштрафовала детский сад № 5 за то, что в учреждении вели ремонт прямо во время образовательного процесса, когда дети находились на территории. Нарушение вскрылось в ходе проверки. Установлено, что в апреле 2026 года на территории дошкольного учреждения проводились ремонтные работы в присутствии воспитанников. Прокуратура посчитала,…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области городская прокуратура Гусева оштрафовала детский сад № 5 за то, что в учреждении вели ремонт прямо во время образовательного процесса, когда дети находились на территории.

Нарушение вскрылось в ходе проверки. Установлено, что в апреле 2026 года на территории дошкольного учреждения проводились ремонтные работы в присутствии воспитанников. Прокуратура посчитала, что это создавало угрозу безопасности жизни и здоровью детей.

По данному факту прокурор возбудил административное дело по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

По результатам рассмотрения дела детский сад оштрафовали на 30 тысяч рублей.