Детский сад в Гусеве оштрафовали за ремонт во время занятий

В Калининградской области городская прокуратура Гусева оштрафовала детский сад № 5 за то, что в учреждении вели ремонт прямо во время образовательного процесса, когда дети находились на территории. Нарушение вскрылось в ходе проверки. Установлено, что в апреле 2026 года на территории дошкольного учреждения проводились ремонтные работы в присутствии воспитанников. Прокуратура посчитала,…