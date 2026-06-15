Детский сад в Гусеве оштрафовали за ремонт во время занятий

В Калининградской области городская прокуратура Гусева оштрафовала детский сад № 5 за то, что в учреждении вели ремонт прямо во время образовательного процесса, когда дети находились на территории.
Нарушение вскрылось в ходе проверки. Установлено, что в апреле 2026 года на территории дошкольного учреждения проводились ремонтные работы в присутствии воспитанников. Прокуратура посчитала, что это создавало угрозу безопасности жизни и здоровью детей.
По данному факту прокурор возбудил административное дело по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».
По результатам рассмотрения дела детский сад оштрафовали на 30 тысяч рублей.