Во Владимирской области обновят участок дороги от Мурома до Меленков

Участок автодороги Муром — Коржавино — Папулино — Меленки протяженностью около 10 км отремонтируют во Владимирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Трасса связывает два муниципальных округа — Меленковский и Муром. По маршруту расположен целый ряд населенных пунктов, дач и садовых товариществ, также по дороге проходят маршруты общественного транспорта.
В Муроме приводят в нормативное состояние участок протяженностью более 2,9 км. На объекте уже частично выполнены работы по укреплению обочин. Вскоре специалисты подрядной организации приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и планировке обочин. Также участок протяженностью 7 км отремонтируют в Меленковском округе. Там выполнят устройство двухслойного покрытия, укрепление и планировку обочин. Отметим, общая протяженность дороги Муром — Коржавино — Папулино — Меленки составляет около 40 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.