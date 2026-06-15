Во Владимирской области обновят участок дороги от Мурома до Меленков

В Муроме приводят в нормативное состояние участок протяженностью более 2,9 км. На объекте уже частично выполнены работы по укреплению обочин. Вскоре специалисты подрядной организации приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и планировке обочин. Также участок протяженностью 7 км отремонтируют в Меленковском округе. Там выполнят устройство двухслойного покрытия, укрепление и планировку обочин. Отметим, общая протяженность дороги Муром — Коржавино — Папулино — Меленки составляет около 40 км.