«Никитинка» знакомила воронежцев с культурой народов России

Участников викторин ждали загадки о народах России. Часть вопросов касалась героического эпоса. Например, спрашивали про башкирского богатыря из «Урал-батыра». Отдельный блок был посвящён калмыцкому эпосу «Джангар» и термину «джамаля» — так называются эпические песни у калмыков. Эти задания заставляли напрячь память даже тех, кто считал себя знатоком фольклора.