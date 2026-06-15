«Никитинка» знакомила воронежцев с культурой народов России

В сквере имени Бунина прошла интерактивная программа «Открой для себя Россию» (6+). Гости поучаствовали в викторинах, собрали по памяти карту страны и узнали об особенностях воронежской матрёшки. На мероприятии побывал корреспондент vrn.aif.ru.
Географический пазл.
Организаторы подготовили три выставки: «Народы России: от преданий до традиций», «Льются песни России о сторонке родной» и «По городам России». Особое внимание посетителей привлекла зона игр и конкурсов. Гостям предлагали попробовать силы в конкурсах пословиц, спеть русские песни, а также присоединиться к «Поэтическому рауту».
Неподалеку работали творческие мастерские — арт-мастерская «Раскрась сюжет», аппликация «Московский Кремль» и мастер-класс «Сказы Урала».
Большое количество участников собрало соревнование на знание географии. Гостям предлагали запомнить карту республик и областей, а затем собрать ее по памяти — как пазл.
Любители народных промыслов задержались у стола, где нужно было из шести разных матрешек выбрать воронежскую. Это оказалось не так просто. Оказывается, главная особенность воронежской матрешки — яйцевидная форма.
На мастер-классе «Сказы Урала» участники знакомились с орнаментами и техниками, вдохновлёнными сказами Бажова. Гости могли раскрасить героев в своем стиле. Мастер-класс привлек и детей, и взрослых: каждый унёс с собой небольшую работу.
Загадки и фольклор.
Участников викторин ждали загадки о народах России. Часть вопросов касалась героического эпоса. Например, спрашивали про башкирского богатыря из «Урал-батыра». Отдельный блок был посвящён калмыцкому эпосу «Джангар» и термину «джамаля» — так называются эпические песни у калмыков. Эти задания заставляли напрячь память даже тех, кто считал себя знатоком фольклора.
Такая интерактивная программа позволила каждому выбрать своё: кто-то с головой ушёл в загадки, кто-то сосредоточенно запоминал области на карте, а кто-то просто слушал песни. Без скучных лекций — только живое знакомство с традициями народов России.